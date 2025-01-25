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Ekonomi

SGK: Dul Maaşı Kadın-Erkek Ayrımı Yok

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DUL MAAŞI AÇIKLAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul maaşının hem kadınlar hem de erkekler tarafından alınabileceği hakkında bir açıklama yaptı. Kurum, 2008 öncesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek ve kadın arasında herhangi bir ayrım olmadığını belirtti. Ayrıca, bu konuda yeni bir düzenleme yapılmadığını vurguladı.

SSK UYGULAMALARI HAKKINDA

SGK’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SSK’dan aylık alan ve vefat eden eşinin en az 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 prim günü olan dul kadın veya erkeğin, tekrar evlenmemek şartıyla çalışmasının veya emekli olmasının dul maaşı almasına engel olmayacağı ifade edildi.

BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI UYGULAMALARI

Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan aylık alan kişilerin durumuna ise, vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 1.800 prim günü olması gerektiği belirtiliyor. Dul kadın veya erkek, bu şartları sağladığı takdirde tekrar evlenmediği sürece çalışsa veya emekli olsa dahi dul maaşı alabiliyor.

DÜZENLEME YAPILMADIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

SGK açıklamasında, “Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır.” ifadesine yer verildi.

AYLIK BAĞLANMA ORANLARI

Dul eşin maaş bağlanma oranları da açıklanmıştır. Çalışan, kendi aylığını alan ve aylık bağlanmış çocuğu olan dul eşe yüzde 50, çalışmayan veya kendi aylığını almayan ve çocuk bağlanmamış dul eşe ise yüzde 75 oranında maaş bağlanmaktadır.

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