SGK Duyurdu: Almanya ve Bulgaristan Emeklilerine Promosyon

SGK’DAN EMEKLİLER İÇİN MÜJDE

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan’dan emekli aylığı alan ve Türkiye’de yaşayan kişilerin de banka promosyonu alabileceğini açıkladı. SGK’nın Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal’deki paylaşımında, bu konuda şu bilgilere yer verildi:

80 BİN VATANDAŞA PROMOSYON FIRSATI

“Almanya ve Bulgaristan’dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek.” Kullanıcıların, promosyon almak için aylık aldıkları T.C. Ziraat Bankası şubesini ziyaret etmeleri gerektiği belirtildi.

