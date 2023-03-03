SGK önünde EYT kuyruğu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme sonrası vatandaşlar, SGK binaları önünde kuyruk oluşturdu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanması sonrası vatandaşlar, SGK binaları önünde yoğunluk oluşturdu.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT)’yle ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçelerdeki SGK binalarına gelmeye başladı.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, Ataşehir, Şişli, Esenyurt ve Fatih Unkapanı SGK binaları önünde uzun kuyruk oluşturdu.

EYT ŞARTLARI NELER?

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek.

“Prim ödeme gün sayısı” ve “sigortalılık süresi” şartları değişmedi. “Yaş şartı” kaldırıldı.

Prim gün şartı, kadın ve erkekler için 5000 ile 5975 arasında değişiyor.

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi şartı devam ediyor.

2 MİLYON 285 BİN KİŞİ EMEKLİ OLACAK

EYT düzenlemesi ile ilk etapta 2 milyon 285 bin kişi hemen emekli olabilecek. Bunların 1,7 milyonu işçi, 89 bini esnaf ve 496 bini memur.

Prim günü ve sigortalılık süresi şartını tamamlayarak emekli olabileceklerin sayısı ise toplam 4,8 milyon kişi.

EYT’DEN YARARLANACAKLAR EMEKLİ MAAŞI ÖNCESİ İSTİFA EDECEK

EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olacak kişilerin işten ayrılma süreci, mevcut uygulamadaki gibi devam edecek.

Son olarak SSK kapsamında çalışan sigortalıların, emekli maaşı bağlanmadan önce çalıştığı işten ayrılması gerekiyor.

Bağ-Kur kapsamında çalışılanlar, aylığı kesilmeden ve herhangi bir prim ödemesi yapmadan faaliyetini devam ettirebilir.

Halen görevde olan memurların görevlerinden ilişiklerinin kesilmesi gerekiyor.

e-Devlet’te başvurular için düzenleme yapıldı. Emekli olmak isteyenler arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirilecek .

Başvurular için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak .