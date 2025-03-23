SGK Ramazan İkramiyesi Ödeme Tarihi Açıklandı

SGK’DAN RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı’na özel emekli ikramiyelerinin ödeme tarihini duyurdu. Emeklilere verilecek 3 bin lira tutarındaki bayram ikramiyesi yarın (24 Mart) hesaplara yatırılmaya başlayacak. Kanun çalışmalarının yasalaşmasıyla bu tutarın 1000 lira daha artırılması planlanıyor. Bununla birlikte, fark ödemeleri de yapılacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ İÇİN DETAYLAR

SGK, bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamasında, “Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM’de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir.” şeklinde bilgilendirmede bulundu. Emeklilerin ikramiye ödemeleri, tarih sırasına göre şu şekilde olacak:

SSK (4a) kapsamında emekli aylığı alanlar için:

– 17, 18, 19 Mart’ta maaş alanlara 24 Mart Pazartesi

– 20, 21, 22 Mart’ta maaş alanlara 25 Mart Salı

– 23, 24, 25, 26 Mart’ta maaş alanlara 26 Mart Çarşamba

Bağ-Kur (4b) emeklileri için:

– 27 Mart Perşembe

Emekli Sandığı (4c) kapsamındaki aylık alanlar için:

– Nisan dönemi maaşlarıyla birlikte 28 Mart Cuma