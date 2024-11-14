“SGK’ya En Fazla Borçlu Belediyeler”

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BORÇTA ZİRVEDE

Sosyal Güvenlik Kurumu’na en yüksek prim borcu sahibi belediye, 9,6 milyar lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Tüm belediyelerin SGK’ya toplam prim borcunun 150 milyar lirayı aştığı bildiriliyor. Bakanlık kaynakları üzerinden elde edilen veriler, SGK’ya en çok prim borcu olan ilk beş belediyenin tamamının CHP’li olduğunu gösteriyor.

ANAYURT BELEDİYELERİ DE BORÇLU

Bu listeye bakıldığında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ardından 8,4 milyar lira borçla Ankara Büyükşehir Belediyesi geliyor. Ankara’yı sıralayarak 5,9 milyar lira ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4,2 milyar lira ile Adana Büyükşehir Belediyesi ve 2,5 milyar lira ile Şişli Belediyesi takip ediyor.

İZMİR’DEN TAKSİTLENDİRME TALEBİ

Ayrıca, SGK’ya en fazla prim borcu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki şirketi için borçlarını 36 aya kadar taksitlendirmek için başvuruda bulundu. Bu durum, belediyelerin yaşadığı finansal zorlukların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.