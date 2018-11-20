SGK’dan prim borçlularına müjde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borcu olan vatandaşlara müjdeli haberi verdi.

SGK’dan güzel haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borcu olan vatandaşlara müjdeli haberi verdi.

Selçuk; “İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırıyoruz” dedi. 500 bin TL’nin altındaki borçlar için teminat aranmayacak. Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık faiz oranı düşürüldü.

BAKAN Selçuk, iyi niyetli ve yükümlülüklerini yerine getirmesi karşın elde olmayan nedenlerle bazen primlerini süresinde ödeyemeyen işverenlere bir çok kolaylık getirildiğini ifade etti ve düzenlemeden yararlanabilecek uyumlu işverenlerin tespitinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ne şekilde yapılacağını açıkladı”

“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan; başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak, Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmak, Buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmak.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıklamasının devamında “Uyumlu işverenlerimiz aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecek, 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek” dedi.

Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini sonrasında ise “çok zor durum” halinin inceleneceğini belirten Bakan Selçuk, “Bu kapsamda işverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “ 500.000 TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak”

Bakan Selçuk, uyumlu işverenlere getirilen kolaylıkları da şöyle sıraladı:

60 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME İMKÂNI

1) Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak.

2) Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık % 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ila yüzde 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek.

3) 500.000 TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500.000 TL’yi aşan kısım için ise yüzde 25’i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.

4) Hacizli malın, Kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının Kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına Kurumca izin verilebilecek.

5) Borç miktarı 2.000.000 TL ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda Kanunda sınır konulmamıştır.

6) Borç miktarı 2.000.000 TL’nin üzerinde ise satışına izin verilecek malın kanuna göre belirlenen değeri 2.000.000 TL’yi aşmamalıdır

HÜRRİYET