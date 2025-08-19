Shafak Hücumbotu İle Eğitim Gerçekleşti

DENİZ EĞİTİMİ BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı duyuruda, “TCG Kınalıada, 17-18 Ağustos tarihlerinde Trablus/ Libya’ya liman ziyareti gerçekleştirdi. Trablus Limanı’ndan ayrılmasını müteakip Libya Deniz Kuvvetleri’ne ait Shafak Hücumbotu ile denizde eğitimler icra etti” bilgisi verildi.

SHADAF HÜCUMBOTU İLE İŞBİRLİĞİ

Bu ziyaret sonrası, TCG Kınalıada’nın Shafak Hücumbotu ile denizde eğitimler yapması, iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğini geliştirme amacını taşıyor. Bu tür eğitimlerin, deniz güvenliği ve işbirliği açısından önemi büyük.