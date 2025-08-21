Haberler

Shakhtar Donetsk İle Servette 1-1 Beraberlik

MAÇIN DETAYLARI

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Servette, Polonya’daki Stadion Miejski’de karşı karşıya geldi ve maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Maçın başından itibaren etkili bir performans sergileyen konuk takım Servette, 8. dakikada Lamine Fomba’nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOLLER

İkinci yarıda Shakhtar Donetsk, oyunu dengelemek için baskısını artırdı. 73. dakikada Valeriy Bondar, takımına beraberlik golünü kazandırarak durumu 1-1 yaptı.

RÖVANŞ MAÇI

Bu mücadelenin rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü Stade de Geneve’de gerçekleştirilecek. Arda Turan’ın takımının tur atlayabilmesi için galibiyet alması gerekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Güneydoğu Asya’nın (ASEAN) Günü Kutlandı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Günü, başkentte düzenlenen bir resepsiyonla coşkuyla kutlandı.
Haberler

Radoi, Galibiyetimiz İçin İyi Hazırlandık

Universitatea Craiova'nın teknik direktörü Mirel Radoi, İstanbul Başakşehir karşısında elde ettikleri 2-1'lik galibiyeti, rakiplerinin savunma açıklarını iyi kullanmalarına atfetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.