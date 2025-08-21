Shakhtar Donetsk İle Servette 1-1 Beraberlik

MAÇIN DETAYLARI

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Servette, Polonya’daki Stadion Miejski’de karşı karşıya geldi ve maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Maçın başından itibaren etkili bir performans sergileyen konuk takım Servette, 8. dakikada Lamine Fomba’nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOLLER

İkinci yarıda Shakhtar Donetsk, oyunu dengelemek için baskısını artırdı. 73. dakikada Valeriy Bondar, takımına beraberlik golünü kazandırarak durumu 1-1 yaptı.

RÖVANŞ MAÇI

Bu mücadelenin rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü Stade de Geneve’de gerçekleştirilecek. Arda Turan’ın takımının tur atlayabilmesi için galibiyet alması gerekiyor.