Shakhtar Donetsk, Panathinaikos’a veda etti

MAÇIN SONUCUNDA ŞAŞIRTAN GELİŞMELER

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Arda Turan’ın takımı Shakhtar Donetsk, ilk maçı 0-0 tamamladıktan sonra rövanş karşılaşmasında sahasında Panathinaikos ile karşılaştı. Normal süre boyunca skorda değişiklik olmadı ve maç 0-0 berabere sonlandı. Uzatma sürelerine gidilmesine rağmen, bu bölümde de gol atılamadı ve maç penaltılara taşındı. Penaltı atışlarında Panathinaikos, rakibini 4-3 mağlup ederek turu geçmeyi başardı.

ARDA TURAN’IN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ ANLAR

Maçın 83. dakikasında Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, hakemin kararlarına itiraz ederek kırmızı kart gördü. Bu durum, takımının turnuvaya veda etmesiyle sonuçlanırken, Panathinaikos’un adı play-off turunda yazıldı.

PANATHINAIKOS’UN GELECEK RAKİBİ

Bu sonuçla birlikte Yunan ekibi Panathinaikos, play-off turuna yükseldi ve burada temsilcimiz Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor.