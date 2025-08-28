Shakhtar Donetsk, Servette’yi yendi

MAÇ SONUCU

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Servette ile karşılaştı. İlk maçta 1-1 berabere kalan Shakhtar, rövanşta uzatma dakikalarında rakibini 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

UZATMALARDA GELEN GOLLER

Maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi. Uzatma anlarında Shakhtar Donetsk, elde ettiği avantajla dördüncü tur için gerekli olan galibiyeti elde etti. Bu sonuç, Arda Turan’ın takımı için büyük bir başarı olarak kaydedildi.

ÖNEMLİ BİR ADIM

Shakhtar Donetsk’in bu galibiyeti, UEFA Konferans Ligi’nde ilerlemek için kritik bir adım oldu. Takım, gelecekteki maçlarda da bu motivasyonla daha iyi performans sergileyebilir. Tüm detaylar henüz açıklanmadı, gelişmeler takip ediliyor.