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Shakhtar Donetsk, Uğurcan Çakır’ı istiyor

SHERİF GÖZDESİ UĞURCAN ÇAKIR İÇİN GİRİŞİMLER ARTARKEN

Arda Turan’ın çalışma yürüttüğü Shakhtar Donetsk’in, Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’a ilgi duyduğu iddiaları gündeme geldi. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Ukrayna kulübü Uğurcan için transfer çalışmalarına katılıyor. Arda Turan’ın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle birlikte Shakhtar Donetsk, milli kaleci için hamle yapmayı düşünüyor.

MONACO’DAN YENİ TEKLİF GELİYOR

Fransa’nın Monaco takımı da Uğurcan Çakır ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. Monaco, 29 yaşındaki file bekçisi için Trabzonspor’a ilk olarak 9 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunmuştu fakat bu teklif, bordo-mavili ekip tarafından reddedildi. Fransız temsilcisi, Uğurcan için yeni bir teklifle yeniden Trabzonspor’un kapısını çalmayı planlıyor. Güncellenen teklifin 12 milyon euro olması bekleniyor.

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