Shakhtar, Isaque’yi transfer etti

TRANSFERDE DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Shakhtar Donetsk, transfer döneminde önemli bir adım attı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Shakhtar Donetsk, Fluminense temsilcisi 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaque ile kulübü arasında anlaşmaya vardı. Genç futbolcuya ilgi gösteren kulüpler arasında Premier Lig takımı Liverpool’un da olduğu ifade edilirken, Shakhtar’ın hızlı bir şekilde transferi sonuçlandırdığı vurgulandı.

YATIRIM DEĞERİ YÜKSEK

Ukrayna ekibinin, Isaque için 10 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Bu transfer, son yıllarda Shakhtar Donetsk’in gerçekleştirdiği en önemli yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Haberde, genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Ukrayna’ya gittiğine dair bilgiler yer aldı. Resmi imzanın ardından Isaque’nin, Arda Turan yönetiminde Shakhtar’ın yeni sezon hazırlıklarına katılması bekleniyor.

POTANSİYELİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Oyun kurucu rolüyle dikkat çeken Isaque, Brezilya’da geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen birçok üst düzey kulübün radarına girmesi, genç futbolcunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seriyor.