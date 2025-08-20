Shanghai Ranking 2025 Sonuçları Açıklandı

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Shanghai Ranking, 2025 sonuçlarını duyurdu. Bu sıralama, üniversitelerin akademik kapasitesini, araştırma gücünü ve uluslararası görünürlüğünü kapsamlı biçimde değerlendiriyor. Sıralama, sadece güncel yayın performansına değil, aynı zamanda tarihsel birikime ve mezun etkisine de dikkat ediyor.

Değerlendirme Kriterleri

ARWU’nun metodolojisi, üniversitelerin akademik başarısını farklı ölçütlerle değerlendiriyor. Bu kriterler arasında Nobel ve Fields Madalyası kazanmış mezunlar, yüksek atıf alan araştırmacılar, prestijli dergilerde yayınlanan makaleler, SCI-Expanded ve SSCI yayınları yer alıyor. Mezun puanı, üniversitelerin köklü geçmişine avantaj sağlarken, genç üniversiteler için fırsatlar sunuyor. Ayrıca, ödüllü bilim insanlarının akademik kadroda bulunması da önemli bir değerlendirme unsuru olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin Üniversiteleri

İstanbul Üniversitesi, 401–500 bandından 501–600 bandına gerilemesine rağmen Türkiye’deki üniversiteler arasında birinci sırayı koruyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 601–700 bandındaki konumunu koruyarak ikinci sırada yer aldı ve henüz genç bir üniversite olmasına rağmen dikkat çekici bir yükseliş ivmesine sahip. Ankara Üniversitesi, 801–900’den 701–800 bandına yükselerek bir çıkış gösterdi. Hacettepe Üniversitesi ve Koç Üniversitesi ise sıralamalarını korurken, Ege Üniversitesi 901–1000’den 801–900 bandına yükseldi. İstanbul Teknik Üniversitesi ise gerileyerek 701–800’den 801–900 bandına düştü. Marmara Üniversitesi bu yıl ilk kez 901–1000 bandına girdi.

Sağlık Odaklı Üniversitelerin Yükselişi

Türkiye’nin sağlık bilimlerindeki rekabet, sıralamada güçlü bir şekilde kendini gösterdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2’nci sıraya yerleşerek sağlık temalı ilk devlet üniversitesi unvanını aldı. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi, köklü sağlık kurumları olarak, sıralamadaki konumlarını korudu. Bu tablo, Türkiye’de sağlık alanında yeni bir dengenin oluştuğunu gözler önüne seriyor.

Mezun Ağı Etkisi

İstanbul Üniversitesi, mezun gücünde 100 puanla açık ara lider durumda. Hacettepe Üniversitesi 80,4 puan alırken, Ankara Üniversitesi 73,0 puana sahip. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, mezun sayısı arttıkça sıralamada yükselebileceğini öngörüyor ve şu an 44,4 puana sahip.

Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın’dan Mesaj

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, elde ettikleri başarının bir sıralama sonucu olmadığını, üniversitenin geleceğe yönelik vizyonunu yansıttığını belirtiyor: “Shanghai Ranking 2025’te elde ettiğimiz bu prestijli konum, üniversitemizin uluslararası bilim dünyasında hızla yükselen bir aktör olduğunu açıkça göstermektedir. Mezun sayımız ve etkimiz arttıkça, sıralamada daha da yükseleceğiz. Hedefimiz yalnızca ilk 500’e girmek değil; uzun vadede ilk 100’de yer alarak Türkiye’nin bilimsel bağımsızlığına katkı sunmaktır. Bu başarıda emeği olan tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”