Shanghai Ranking (ARWU) 2025 Sonuçlarını Açıkladı. Atatürk Üniversitesi, 901-1000 Arasında Yer Aldı. Transferlerin Küresel Etkisi Artıyor. Hedef, Daha Yüksek Sıralama. Türkiye’nin Lider Üniversiteleri Belli Oldu. Atatürk Üniversitesi, Güçlü Bir Konumda

DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI AÇIKLANDI

Dünyanın prestijli üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri olan Shanghai Ranking (ARWU), 2025 yılına ait sonuçlarını duyurdu. Akademik başarı, araştırma kalitesi ve uluslararası görünürlük gibi birçok kriteri esas alan bu sıralamada Atatürk Üniversitesi, 901-1000 aralığında yer alarak Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasındaki pozisyonunu korudu. Atatürk Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında Türkiye genelinde 8’inci olurken, devlet ve vakıf üniversitelerinin birlikte değerlendirildiği sıralamada 9’uncu olarak kendine yer buldu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu sonuçla ilgili bir değerlendirme yaparak elde edilen başarının üniversitenin köklü akademik geleneğinin ve bilimsel üretkenliğinin bir yansıması olduğuna dikkat çekti ve “Dünyanın en saygın sıralama kuruluşlarından biri olan ARWU’da yer almak, Atatürk Üniversitesinin uluslararası ölçekteki bilimsel etkinliğinin güçlü bir göstergesidir. Bu başarı, yalnızca akademik yayınlarımızın değil, aynı zamanda araştırma kalitemizin, bilimsel iş birliklerimizin ve yetiştirdiğimiz nitelikli mezunlarımızın da küresel ölçekte değer gördüğünü ortaya koymaktadır. Üniversitemiz, tarihsel misyonunu koruyarak bilimsel üretkenliğini artırmakta, bölgesel ve ulusal kalkınmaya öncülük etmektedir,” diye belirtti.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin gelecek dönemde uluslararası projeler, akademik yayınlar ve bilimsel iş birlikleriyle daha üst sıralara çıkmayı hedeflediğini vurguladı ve “Bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte daha çok çalışarak, sadece ülkemizin değil dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer almak için var gücümüzle gayret göstereceğiz,” ifadelerini kullandı.

ARWU 2025 sonuçlarına bakıldığında Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Gazi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi dikkat çekiyor. Atatürk Üniversitesi, bu önemli sıralamada ülkemizin gurur duyduğu yükseköğretim kurumlarından biri olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

– ERZURUM