Shaquille O’Neal, FTX İle Anlaşma Sağladı

SHAQUILLE O’NEAL, FTX YATIRIMCILARI İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Eski NBA yıldızı Shaquille O’Neal, iflas eden kripto para borsası FTX’in çöküşü nedeniyle zarar yaşayan yatırımcılarla bir uzlaşmaya imza attı. 23 Nisan’da ABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne sunulan belgelere göre, anlaşmanın detayları gizli tutuluyor. Bu durum, O’Neal’ın FTX’i tanıtarak yatırımcı kayıplarına katkıda bulunduğu suçlamalarının yer aldığı daha geniş bir davanın parçasıydı.

UZLAŞMANIN GİZLİ ŞARTLARI

Mahkeme belgeleri, O’Neal ile yatırımcılar arasındaki uzlaşmanın miktarının gizli kalacağını ve şartlarının, yatırımcıların resmi olarak ön mahkeme onayı talep etmesinden sonra açıklanmasının beklendiğini gösteriyor. O’Neal ve diğer bazı ünlü isimler, iflas eden FTX borsasını destekleyerek yatırımcı kayıplarına neden olmakla suçlanıyordu. Bu dava, yatırımcıların FTX dahilindeki kişilerden toplamda 21 milyar dolara kadar tazminat talep ettiği daha kapsamlı bir hukuki süreç olarak dikkat çekiyor.

DAVADA YER ALAN ÜNLÜ İSİMLER

İflas süreçleriyle ilgili benzer sorunlarla karşılaşan ünlüler arasında NFL oyuncusu Tom Brady, süper model Gisele Bündchen, milyarder yatırımcı Kevin O’Leary, eski NBA oyuncusu Udonis Haslem, David Ortiz ve Naomi Osaka gibi isimlerin de yer aldığı biliniyor. Davanın ilk aşamalarında, FTX yatırımcılarının O’Neal’a yasal belgeleri iletmekte zorluk yaşadığı bildiriliyor. Mağdurları temsil eden avukatlar, O’Neal’a ulaşmak için farklı yollar denemiş, hatta NBA maçları sırasında tebligat girişiminde bulunmuşlardı.

ÖNCEKİ DAVALARI KAPATTI

O’Neal’ın bu uzlaşma haberi, kısa süre önce Solana tabanlı Astrals NFT projesi kapsamında bir grup davayı 11 milyon dolar öderek sonuçlandırmasının ardından geldi. İlgili belgeler, Mayıs 2023’te Miami’deki Kaseya Center’da bir NBA maçı sırasında kendisine teslim edilmişti. Astrals projesinin 10.000 NFT’den oluştuğu, Astralworld adında bir metaverse içerdiği ve Galaxy isimli bir yönetişim tokenı bulunduğu biliniyor. Ağustos 2024’te Miami’deki bir federal mahkeme hâkimi, O’Neal’ın davada kendisine yöneltilen bazı iddialara karşı savunma yapması gerektiğine hükmetmişti.