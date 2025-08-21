Sharon Stone Hâlâ Cesur Pozlar Veriyor

SHARON STONE’UN CESUR POZLARIYLA GÜNDEMDE KALMASI

Hollywood’un ikonik isimlerinden Sharon Stone, 33 yıl önceki “Temel İçgüdü” filminde yer alan unutulmaz sahnesinin ardından, hâlâ cesur pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 67 yaşındaki oyuncu, Harper’s Bazaar İspanya dergisinin Eylül sayısı için verdiği pozda yan profilden dikkat çeken bir kare sergiledi.

YENİDEN ÇEKİM SÖYLENTİLERİNE YANIT

Stone, “Temel İçgüdü”nün yeniden çekileceğine dair dolaşan söylentilere de açıklık getirdi. 1992’de Catherine Tramell karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu, özellikle sorgu sahnesiyle tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. 2006’da bir devam filminde rol alması ise olumsuz tepki toplamıştı. Olası bir yeniden çevrim hakkında Stone, “Eğer benim oynadığım devam filmi gibi olacaksa, neden yapılsın ki? Yapsınlar tabii ama bol şans.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

KARIYERİNDEN KORKULARIYLA İLGİLİ İFADESİ

Geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, kariyeri boyunca yaşadığı en büyük korkusunu paylaşan Stone, Sylvester Stallone ile yaptığı bir sohbetten sonra, takıntılı bir hayran tarafından vurulma ihtimalinin aklında durduğunu ifade etti. Stone o duyguyu şöyle anlattı: “Sokakta yürürken herkes cebine uzanıyor. Ama oradan kalem mi çıkacak, yoksa silah mı bilemiyorsun. Bu belirsizlik seni sürekli tetikte ve huzursuz tutuyor. Hep insanların niyetini çözmeye çalışıyorsun.”