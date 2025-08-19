Sharon Stone, Nelly ile randevuya çıktı

Haberler

SHARON STONE’DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Hollywood’un unutulmaz isimlerinden Sharon Stone, Andy Cohen’in sunduğu Watch What Happens Live programında dikkat çekici bir açıklama yaptı. 67 yaşındaki Stone, ünlü rapçi Nelly ile yıllar önce bir randevuya çıktığını doğruladı. Cohen’in, “Gerçekten Nelly ile bir randevuya çıktın mı?” sorusuna Stone, “Evet, çıktım” yanıtını verdi. Ancak bununla birlikte ikinci bir buluşmanın gerçekleşmediğini de belirtti.

AGE DIFFERENCE GÜNDEME OTURDU

Stone’un bu açıklaması, yaşları arasındaki 17 yıl fark nedeniyle büyük bir ilgi topladı. Bir dönem Hollywood’un en önde gelen aktrislerinden biri olan Sharon Stone ile rap müziğinin tanınmış isimlerinden Nelly’nin buluşması, izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı. Stone, buluşmanın ne zaman gerçekleştiğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Devlet Memurları Konfederasyonu Eylem Düzenledi. Kamu İşveren Heyeti Zam Teklifi Yetersiz. Genel Başkan Kaya, Teklifi Reddetti. Kamu Çalışanlarının Emeği Yok Sayıldı....

Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecindeki düşük zam teklifine karşı eylem gerçekleştirdi. Genel Başkan Osman Kaya, teklifi yetersiz buldu.
Dijital platformlarda ilgi gören Modern Kadın dizisi, dikkat çekici konusuyla ve etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Detaylar merak ediliyor.

