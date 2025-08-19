Sharon Stone, Nelly ile randevuya çıktı

SHARON STONE’DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Hollywood’un unutulmaz isimlerinden Sharon Stone, Andy Cohen’in sunduğu Watch What Happens Live programında dikkat çekici bir açıklama yaptı. 67 yaşındaki Stone, ünlü rapçi Nelly ile yıllar önce bir randevuya çıktığını doğruladı. Cohen’in, “Gerçekten Nelly ile bir randevuya çıktın mı?” sorusuna Stone, “Evet, çıktım” yanıtını verdi. Ancak bununla birlikte ikinci bir buluşmanın gerçekleşmediğini de belirtti.

AGE DIFFERENCE GÜNDEME OTURDU

Stone’un bu açıklaması, yaşları arasındaki 17 yıl fark nedeniyle büyük bir ilgi topladı. Bir dönem Hollywood’un en önde gelen aktrislerinden biri olan Sharon Stone ile rap müziğinin tanınmış isimlerinden Nelly’nin buluşması, izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı. Stone, buluşmanın ne zaman gerçekleştiğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.