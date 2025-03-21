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Shenzhou-19, Üçüncü Uzay Yürüyüşüne Hazır

ÜÇÜNCÜ ARAC DIŞI FAALİYETLERİN HAZIRLIĞI TAMAMLANDI

Çin’in uzay istasyonunda görev yapan Shenzhou-19 mürettebatı, önümüzdeki günlerde üçüncü uzay yürüyüşlerini gerçekleştirecek. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, 21 Ocak’ta ikinci uzay yürüyüşünü yapan mürettebatın bir dizi görevi tamamladığını bildirdi. Bu görevler arasında buluşma ve kenetlenme eğitimleri, sistem genelinde basınç acil durum tatbikatları ile uzay yaşam bilimleri, insan araştırmaları, yerçekimsiz ortam fiziği ve yeni uzay teknolojileri alanlarında deney ve testler yer aldı. Mürettebat bu üçüncü araç dışı faaliyetler için hazırlıklarını tamamladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ajans, Shenzhou-19 mürettebatının üç üyesinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Aynı zamanda, uzay istasyonunun da sorunsuz bir şekilde faaliyet gösterdiği belirtildi. Bu süreç, Çin’in uzay araştırmaları ve insanlı uzay faaliyetleri açısından önemli bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor.

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