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Sherlyn Chopra, Hayranlarından Rahatsızlık Gördü

ETKİNLİKTE HAYRAN İLGİSİ

Hintli oyuncu ve model Sherlyn Chopra, katıldığı etkinlikte hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cesur kıyafetiyle dikkat çeken Chopra, fotoğraf çektirmek isteyen kalabalığın arasında zor anlar yaşadı.

RAHATSIZLIK VE TEPKİ

Hayranları, kendisiyle selfie çekmek için yaklaştığında Chopra’nın erkek hayranlarına “Bana dokunmayın!” diyerek defalarca tepki gösterdiği gözlemlendi. O anların görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu ve ünlü ismin yaşadığı rahatsızlık dikkat çekti.

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