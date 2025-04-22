SHGM, Bursa Yunuseli Havaalanı Açıklaması Yaptı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Bursa’nın tarihi hava meydanı Yunuseli Havaalanı’nın uçuşlarının durdurulduğu iddialarının doğru olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, Bursa Yunuseli Havaalanı’na yönelik iniş ve kalkışların kesintiye uğramadığı vurgulandı.

BURULAŞ’TAN GELEN BİLDİRİM

SHGM, sosyal medya üzerinden yayımlanan ve Bursa Yunuseli Havalimanı’nın sivil uçuşlarla kapatıldığına dair beyanlara yanıt verdi. Açıklamada, Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURULAŞ) tarafından işletilen Bursa Yunuseli Hava Kampüsü ile ilgili olarak, söz konusu işletmenin faaliyetlerini sürdürmeyeceğini SHGM’ye bildirdiği belirtildi. Bu durum üzerine, gerekli işletme yetkisinin iptal edildiği ifade edildi.

HAVALİMANI UÇUŞLARA AÇIK

Aynı zamanda, belirtilen alanda iniş ve kalkış faaliyetlerinin durmadığı hatırlatıldı. UOD 2017/7 sayılı Genelge çerçevesinde Tanımsız Alanlar (ZZZZ) için pilotların sorumluluğunda uçuş planı oluşturulabileceği ve bu doğrultuda uçuş gerçekleştirilebileceği kaydedildi. Ayrıca, Bursa Yunuseli Hava Kampüsü’nün yeniden yetkilendirilmesi için işletmelerden talep gelmesi durumunda, gerekli değerlendirmenin yapılacağı ve uygun görülmesi halinde yeniden yetkilendirme sürecinin başlatılacağı bilgisi verildi.