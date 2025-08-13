Shıma Ghodsi Müslüman Oldu

ALMAN VATANDAŞI MÜSLÜMAN OLDU

Alman vatandaşı Shıma Ghodsi, Elazığ’da gerçekleştirilen bir törende kelime-i şehadet getirerek İslam dinine giriş yaptı. Kovancılar ilçesinde yaşayan Ghodsi, arkadaşları ve ailesinin etkisiyle Müslüman olmaya karar verdi ve ardından Kovancılar İlçe Müftülüğüne başvurdu.

TÖRENDEN DUYGULU ANLAR

İhtida merasimi sırasında, Kur’an-ı Kerim dinleyen Shıma’ya, İlçe Müftüsü İrfan Çavaş, İslam dininin temel esaslarını detaylı bir şekilde anlattı. Merasim sırasında yaşanan duygusal anlar dikkat çekti. Shıma, kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmanın mutluluğunu yaşadı.

Merasim sonunda Müftü İrfan Çavaş, “İslam ile şereflenen ve hayatına yeni bir sayfa açan kardeşimize iman ve istikamet üzere bir hayat diliyorum” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, Shıma’ya Müslüman olduğunu gösteren ‘İhtida Belgesi’ni takdim etti.