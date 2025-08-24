Shoton Festivali Lhasa’da Başladı

GELENEKSEL SHOTON FESTİVALİ BAŞLADI

Lhasa, 24 Ağustos – “Yoğurt ziyafet festivali” olarak bilinen geleneksel Shoton Festivali, Çin’in güneybatısında yer alan Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi’nin merkezi olan Lhasa’da başladı. Budizm’e ait olan büyük bir thangka tablosu cumartesi sabahı saat 07.00 sularında Lhasa’daki Drepung Manastırı’nın bir yamacında sergilendi. Yaklaşık 100 keşiş, bu etkinlikle üç gün sürecek olan festivalin başlangıcını ilan etti.

FESTİVALİN ANLAM VE ÖNEMİ

Shoton Festivali, yerel halk için büyük bir öneme sahip. Bu etkinlik, Lhasa’nın kültürel zenginliğini ve Budizm’in derin etkisini gözler önüne seriyor. Festival boyunca renkli etkinlikler, müzik ve dans gösterileri gerçekleştiriliyor. Yerel halk ve turistler, bu coşkulu kutlama içerisinde yer alarak festivali daha özel hale getiriyor.

FESTİVALİN ETKİNLİKLERİ VE GELENEKLERİ

Üç gün sürecek olan festival boyunca, çeşitli geleneksel aktiviteler düzenleniyor. Yoğurt ikramları, dans ve müzik performansları, Katmandu’nun yerel lezzetlerinin tatma fırsatı gibi birçok etkinlik festivalin temelini oluşturuyor. Bu gelenekler, yerel kültürü yaşatmak ve tanıtmak için büyük bir fırsat sunuyor.