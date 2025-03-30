Show TV 30 Mart Yayın Akışı

30 MART PAZAR GÜNÜ GÖRÜLECEK YAPIMLAR

30 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında izleyiciler, farklı dizi, film ve eğlence programları ile karşılaşacak. SHOW TV ekranlarında yayınlanacak yapımlar özellikle yoğun ilgi görüyor. Peki, gün içerisinde SHOW TV’de hangi diziler ve programlar yer alıyor? İşte, SHOW TV’nin 30 Mart 2025 Pazar gününe ait güncel yayın akışı.

SHOW TV’NİN GÜNCEL YAYIN AKIŞI

SHOW TV’nin 30 Mart 2025 Pazar gününe ait yayın akışı sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerikle dolu. İzleyiciler, şu programlarla buluşuyor:

08:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

10:00 – Pazar Sürprizi (Canlı)

13:00 – Hayat Bayram Olsa

15:15 – Bahar (Tekrar)

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

AKŞAM DİZİLERİ VE FİLMLER

Akşam saatlerinde izleyiciler, Türk sinemasının örneklerini izleme fırsatı bulacak. İşte akşam yayın akışı:

20:00 – Tokatçı (Türk Sineması)

21:45 – Korkusuz Korkak (Türk Sineması)

23:30 – Deha (Tekrar)

02:15 – Tokatçı (Tekrar)

03:45 – Korkusuz Korkak (Tekrar)

05:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

Bu yayın akışıyla birlikte SHOW TV, izleyicilerine zengin bir içerik sunuyor.