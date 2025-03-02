show-tv-de-deha-dizisi-sona-erdi

DEHA DİZİSİNDE HEYECAN AZALIYOR

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman ve Zuhal Gencer gibi ünlü isimleri bir araya getiren Deha dizisinde heyecan giderek azalıyor. Yeni bölümde yine ekran başındaki izleyiciye unutulmaz anlar yaşatan Deha dizisi, son haftalarda ortaya çıkan gelişmelerle herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Ahsen Eroğlu’nun diziden ayrılması ve yeni oyuncuların kadroya dahil olması, Deha dizisindeki dengeleri bozarken reytinglerde de ciddi düşüşler meydana geliyor.

REYTİNGLERDE CİDDİ DÜŞÜŞLER

Reyting sıralamasında rakiplerinin gerisinde kalmaya devam eden Deha dizisi için final hazırlıklarının başladığı iddia ediliyor. Bu duruma dair kararın verildiği konuşuluyor. İzleyicilerin dikkatle takip ettiği gelişmeler, dizinin geleceği açısından önemli bir konu haline geliyor. Deha dizisinin bu durumu, yapımcılar ve izleyiciler için endişe verici olabilir.