Şi, Boric ile İşbirliği Geliştirdi

Şİ CİNPİNG VE GABRIEL BORİC GÖRÜŞMESİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin’de düzenlenen Çin-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu (CELAC) Forumu 4. Bakanlar Konferansı sırasında, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şi, görüşmedeki konuşmasında bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yıl dönümünü hatırlattı ve bu süreçte Çin ile Şili’nin Güney-Güney işbirliğinde önemli bir örnek oluşturduğunu belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Şi, siyasi güveni güçlendirmek ve temel çıkarlar ile kaygılarda birbirine destek olmak için Şili ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi. Çin’in, egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma amacını vurgulayarak, çok taraflılığı ve serbest ticareti savunan iki ülkenin işbirliğini geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Şi, Şili’ye Kuşak ve Yol işbirliği çerçevesinde çeşitli alanlarda ortaklık kurma çağrısında bulundu. Bu alanlar arasında tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, sanayi yatırımları, altyapı, yeşil minerallerle birlikte astrononomi, kutup araştırmaları, yapay zeka, biyotıp ve dijital ekonomi gibi yeni işbirliği fırsatları yer aldı.

TİCARETİN ÖNEMİ

Şili Devlet Başkanı Boric, Çin’in Şili’nin en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkat çekerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin her iki tarafın halklarına fayda sağladığını belirtti. Boric, serbest ticaretin, karşılıklı fayda ve kazan-kazan ilkelerine dayalı işbirliği ile sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda, ABD’yi üstü örtülü bir şekilde eleştirirken, “Ticaret yalnızca tek ülkenin özel çıkarlarına hizmet etmemeli. Ticaret savaşı yürütmek hiçbir sonuç vermez.” dedi. Boric, Şili’nin, çok taraflılık ve Birleşmiş Milletler’in otoritesini koruma konularında çalışmalar yapmak ve farklılıkları diyalog yoluyla çözmek için Çin ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu ifade etti. Ziyaret sırasında, iki ülke arasında ekonomi, yayıncılık, medya, gümrük denetimi ve karantina gibi alanlarda ikili işbirliği protokolleri imzalandı.