Şi Cinping, Barış İçin Katkı Sağlayacak

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ CİNPİNG, ORTA DOĞU’DA BARIŞ VURGUSU YAPIYOR

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Orta Doğu’daki çatışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Astana’da düzenlenen 2’nci Çin-Orta Asya Zirvesi sırasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunuldu.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ VE ASKERİ OPERASYONLAR

Şi Cinping, İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının bölgede ani bir gerilime sebep olduğunu belirtti ve bu durumun Çin için büyük bir endişe kaynağı oluşturduğunu ifade etti. Egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekliliğini vurgulayan Şi, askeri çözümlerin sorunları giderme yöntemi olmadığını dile getirdi.

GERİLİMİN AZALTILMASI VE İSTİKRAR VURGUSU

Uluslararası toplumun ortak menfaatlerinin barıştan yana olduğunu dile getiren Şi, “Tüm taraflar gerilimi yatıştırmalı ve çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemelidir” dedi. Çin’in de Orta Doğu’da barış ve istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik yapıcı katkılarda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.