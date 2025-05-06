Şi Cinping, Merz’i Tebrik Etti

Şİ CİNPİNG’DEN TEBRİK MESAJI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Federal Meclisi’nde yapılan ikinci tur oylamada başbakan olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz’i kutladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bilgiye göre, Şi, mesajında Çin ve Almanya’nın diplomat ilişkilerinin başlamasından bu yana geçen 53 yıl içinde “çok yönlü stratejik ortaklık” düzeyine ulaştığını ve iki tarafın birbirlerinin kalkınmalarına katkıda bulunduğunu ifade etti.

DÜNYANIN DÖNÜŞÜMLER KARŞISINDA OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Şi, günümüz dünyasının dönüşüm ve değişimlerle yüzleştiğine vurgu yaparak, “tek taraflılık ve korumacılık” rüzgarlarının estiğini, ancak kalkınma, işbirliği ve kazan-kazan sonuçlarının hala dünya için doğru yol ve zamanın durdurulamaz eğilimi olduğunu belirtti. Dünya’nın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomisi olan Çin ve Almanya’nın tarihin gidişatını takip etmesi gerektiğini söyleyen Şi, eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünya ile kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi birlikte teşvik etme çağrısında bulundu.

ALMANYA’DA YENİ HÜKÜMET KURULDU

Ayrıca, Çin lideri, Avrupa Birliği (AB) ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünde Avrupa liderleri ile tebrik mesajları da paylaştı. Friedrich Merz, Almanya’nın yeni başbakanı olarak Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından, 23 Şubat’ta gerçekleştirilen erken genel seçimden 45 gün sonra 9 Nisan’da hükümet kurmak için koalisyon protokolü üzerinde mutabakat sağladı. Merz’in Almanya Federal Meclisi’ndeki oylamasında ilk turda 310 milletvekilinin desteğini almasına rağmen başbakanlık için gereken 316 oy sayısına ulaşamadığı bildirildi. İkinci tur oylamada ise 618 milletvekilinden 325’inin oyunu alarak ülkenin yeni başbakanı seçildi.