Şi, Lukaşenko ile buluştu, işbirliği vurgulandı

ÇİN VE BELARUS ARASINDAKİ DOSTANE İLİŞKİLER

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede önemli mesajlar verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşme sırasında Lukaşenko’yu yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutlayarak iki ülkenin “gerçek dost ve iyi ortak” olduğunu dile getirdi. Ayrıca, iki ülkenin birbirlerine samimiyet ve güvenle yaklaştıklarını vurguladı. Şi, Çin’in Belarus ile ilişkilerini uzun dönemli ve stratejik bir bakış açısıyla ele aldığını belirtti. Ayrıca, ikili ilişkilerin ve kazan-kazan işbirliğinin sürdürülebilir gelişimi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

ÇOK TARAFLI İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Çin lideri, Belarus’un Birleşmiş Milletler (BM) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi çok taraflı platformlarda işbirliğini ve eşgüdümü geliştirmesi için çağrıda bulundu. Ayrıca, hegemonya ve zorbalığa ortak bir şekilde karşı koyarak uluslararası eşitliği ve adaleti korumanın önemine dikkat çekti. 31 yıllık iktidarında Çin’i 15. kez ziyaret eden Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkesine yönelik uzun vadeli destek ve yardımı için Şi’ye teşekkür etti. Lukaşenko, Çin’in çok taraflılık anlayışını, tek taraflılığa karşı duruşunu ve uygulanan yaptırımlara karşı çıkan tavrını takdir ettiklerini belirtti. İki lider, uluslararası eşitlik ve adalet konusunda birlikte çalışmaya devam etme kararlılıklarını yinelediler.