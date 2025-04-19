Sibel Can, Saplantılı Hayranından Korktu

Sibel Can’ın Hayran Korkusu

Türk müziğinin tanınmış isimlerinden Sibel Can, katıldığı bir televizyon programında geçmişte yaşadığı saplantılı hayran korkusunu izleyicileriyle paylaştı. Ünlü sanatçı, kendisini eş olarak gören ve çocuklarını sanki kendi evladı gibi sahiplenen bir hayranının davranışlarının zamanla ciddi bir güvenlik tehdidi haline dönüştüğünü aktardı.

Fanatik Hayranın Davranışları

Sibel Can, programda kendisine yöneltilen “1990’lar ve 2000’lerde herkesin platonik aşkıydınız. Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?” sorusuna cevap verirken şu ifadeleri kullandı: “Bu tam olarak bir aşk ilanı değil ama fanatik bir hayranım işi fazlasıyla abarttı. Beni eşi ve çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı.”

Korkutucu Paketler

Sibel Can, bir gün evine gelen büyük bir koliyle yaşananların daha da korkutucu bir hale geldiğini dile getirdi. Yardımcılarının açtığı koliden çıkan eşyalar gerçekten şaşırtıcıydı. Bu koli içinde domates, biber, açık lokum, reçel, kendisine bir gecelik, paçalı don ve Melisa isimli kızına bir elbise vardı. Aynı zamanda yanında bir mektup vardı: “Ben İstanbul dışındayım, lütfen çocuklarıma iyi bak. Az kaldı karıcığım, geleceğim. Melisa lokumu çok seviyor diye ona da aldım” yazıyordu.

Dehşet Anları

Bu olaydan kısa bir süre sonra gelen yeni bir kolinin içeriği ise Sibel Can’da büyük bir korkuya sebep oldu. Ünlü sanatçı, yaşadığı korkulu anları şu sözlerle anlattı: “Bir gün gelen koliden bir de bıçak çıktı. İşte o an gerçekten çok korktum. Dedim ki, bu artık normal değil. Hemen emniyete başvurduk. Neyse ki polis ekipleri hızla harekete geçti ve bu saplantılı hayrana ulaştı. Allah iyilik versin.”