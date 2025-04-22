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Sibel Can, Saplantılı Hayranlarından Korktu

OLAYIN BAŞLANGICI

Türk müziğinin tanınmış ismi Sibel Can, katıldığı bir programda yıllar önce yaşadığı korkutucu bir olayı gündeme getirdi. Bu olay, kendisini eşi olarak gören saplantılı bir hayranı yüzünden büyük bir korku yaşamasıyla ilgili.

HAYRANINDAN GELEN YALNIZCA NORMAL DEĞİL

İbrahim Selim’in YouTube programında konuk olan Sibel Can, sunucunun “1990’lar ve 2000’lerde herkesin platonik aşkıydınız. Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?” sorusu üzerine dikkat çeken bir hikaye anlattı. Can, “Fanatik bir hayranım işi fazlasıyla abarttı. Beni eşi, çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı” dedi. Bir gün kendisine gelen büyük bir koliyi yardımcılarının açtığını belirtti ve kutunun içindekileri şu şekilde tanımladı: “İçinden domates, biber, açık lokum, reçel, bana bir gecelik, bir tane paçalı don, Melisa’ya da bir elbise çıktı. Yanında bir mektup vardı: ‘Ben İstanbul dışındayım, lütfen çocuklarıma iyi bak. Az kaldı karıcığım, geleceğim. Melisa çok seviyor diye ona da lokum aldım’ yazıyordu.”

CİDDİYETİN FARKINA VARMAK

Ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Sibel Can, başka bir gün gelen koliden çıkan bir bıçakla birlikte durumun ciddiyetinin farkına vardıklarını belirtti: “İşte o an gerçekten çok korktum. Dedim ki, bu artık normal değil. Hemen emniyete başvurduk.” Neyse ki, polis hızla harekete geçti ve bu saplantılı hayrana ulaşmayı başardı. Sibel Can, “Allah iyilik versin” diyerek durumu sonlandırdı.

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