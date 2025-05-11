Sibel Gürbüz, Şarkı Söyleyerek Hastaları Destekliyor

HASTALARLA MÜZİK YARDIMIYLA İLETİŞİM KURUYOR

ANKARA’daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşire Sibel Gürbüz, (45) tedavi gören hastalara sadece tıbbi hizmet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda söylediği türkülerle onların tekrar konuşmasına ve hayata tutunmasına destek oluyor. 25 yıllık deneyime sahip hemşire, hastalarıyla olan ilişkisinde müziği bir iletişim aracı olarak kullanıyor. Küçüklüğünden bu yana müziğe ilgi duyan Gürbüz, özellikle konuşma yetisini yitiren hastalarla şarkılar eşliğinde iletişim kurarak onların sözlü ifadelerine katkı sağlıyor.

ENERJİYİ YÜKSELTMENİN YOLU

“Hastaların enerjisi yükselsin diye her zaman odalarına şarkı, türkü söyleyerek giriyorum.” diyen Gürbüz, bu süreçte hastaların kendileriyle tekrar iletişim kurmalarına yardımcı oluyor. Yatış süreleri uzun olan hastalar genellikle hastane personeliyle iletişim kurdukları için duygusal destek ihtiyacı doğuyor. Gürbüz, “İsimlerine uygun şarkılar varsa hemen onları görür görmez o şarkıları söylemeye başlıyorum. Onlar da bana eşlik ediyorlar.” şeklinde ifade ediyor.

BİRLİKTE TÜRKÜ SÖYLEYEBİLİYORLAR

Beyin hasarı olan hastaların da tedavi gördüğünü belirten Gürbüz, “Yani konuşamayan hastalar benimle birlikte türkü söyleyebiliyorlar.” diyor. Bu durum, hastaların kelime dağarcığı olmamasına rağmen melodi ile iletişim kurabildiğini gösteriyor. Gürbüz, tedavi sürecinde ailelerin de bu iletişime katılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu hem insan olarak benim ruhumu besliyor hem de insanlara küçücük dokunabiliyorsam, işte buradan çıkıp gittiklerinde ‘Bir türkücü hemşire hanım vardı, bize şöyle türküler söylüyordu’ diyebiliyorlarsa ne mutlu bana.” diyerek duygularını paylaşıyor.

HEMŞİRELİK KUTSAL BİR MESLEK

Sibel Gürbüz, 12 Mayıs Hemşireler Günü hakkında da düşüncelerini aktarıyor. Hemşireliğin sadece bilgi ve beceri ile değil, aynı zamanda insanın yüreğini koyarak yapılan bir iş olduğunu söyleyen Gürbüz, “Sevgi dolu bir yüreğinizin olması lazım. Çelik gibi sinirlerinizin olması lazım.” ifadesini kullanıyor. Daha da önemlisi, “Bir daha bu dünyaya gelsem yine hemşire olmak isterim.” diyor.

ONURLU GÖREVİN TEMSİLCİLERİ

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hafize Yıldız ise hemşireliğin yalnızca bir meslek olmadığını, insanların zor anlarında yanında olmayı tercih edenlerin seçtiği kutsal bir yol olduğunu belirtiyor. Yıldız, “Görevimiz yalnızca klinik müdahaleler değil, aynı zamanda bir vatan borcunun sessiz ama güçlü bir sesi olmak.” diyerek mesleklerine duyduğu saygıyı ifade ediyor. Yıldız, hemşirelerin bireylerin bağımsızlık düzeylerini geliştirmek ve ailelere destek olmak gibi kritik görevleri olduğunu vurguluyor. “Türkiye’nin dört bir yanındaki sağlık emekçileri için 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutluyorum.” ifadeleriyle sözlerini tamamlıyor.