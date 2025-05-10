Sibel M., Bıçaklı Saldırıya Uğradı

BEŞİKTAŞ’TA ŞİKAYET EDİLEN SPOR SALONUNDA BİÇAKLI SALDIRI

Beşiktaş’ta daha önce şikayetçi olduğu spor salonunun sahibi Furkan Küçükaslan (27) tarafından bıçaklanan Sibel M. (36) hastaneye kaldırıldı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı, ağır yaralı olan Sibel M.’nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Sibel M.’nin kardeşi Berivan M., “Şu an ablam yoğun bakımda. Bıçak darbelerinden biri çok derin ve hayati tehlikesi devam ediyor” diyor. Berivan M., bir taraftan, “İlk saldırıdan sonra mahalleye kuzenlerini gönderip çevredekileri tehdit ederek susturmaya çalıştı” ifadelerini kullanıyor ve ekliyor: “Ancak olay sosyal medyada yayılınca, görgü tanıkları da ifade vermeye başladı. Biz bu vahşetin cezasız kalmasını istemiyoruz.”

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Ulus Mahallesi Yavuz Sokak’taki bir spor salonunda ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, daha önce mühürlenen spor salonunun sahibi Furkan Küçükaslan ile iş yerini şikayet eden ve aralarında bu nedenle husumet bulunan Sibel M. arasında bir tartışma çıktı. Tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüştü. İddialara göre, boks hocası olan Furkan Küçükaslan, Sibel M.’yi kalçasından bıçakladıktan sonra başına yumruk attı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Aldığı bıçak ve yumruk darbeleriyle ağır yaralanan Sibel M., olay yerinde ilk müdahale sonrası Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Furkan Küçükaslan, kısa sürede polis ekipleri tarafından Nisbetiye Caddesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ayrıca, Sibel M.’nin mala zarar verme ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından kaydı bulunduğu ve her iki tarafın geçmişte birbirlerinden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

OLAY ANININ GÖRÜNTÜSÜ YETKİLİLERLE PAYLAŞILDI

Berivan M., yaşanan dehşet anlarını aktarırken, olayın bir süre önce mahallede açılan boks salonuyla başladığını belirtti. “Ablam bu salona bir süre gitti ancak erkek yoğunluğundan rahatsız olup bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra salon kapanış saatinden sonra, akşam 21.00 civarında iş yerinin önünde alkol alıp yüksek sesle konuşarak çevreyi rahatsız etmeye başladılar” şeklinde konuştu. Berivan M., ablasını bıçaklayan kişinin “5-6 kişiyle birlikte ablasının önünü keserek saldırdığını” ifade ediyor.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Berivan M., birkaç ay sonra ruhsatsız olduğu tespit edilen boks salonunun kapatıldığını hatırlattı. Ancak bu olaydan hemen sonra, 9 Mayıs’ta ablasının Furkan Küçükaslan tarafından bıçaklandığını açıkladı. “Ablam yere düşmesine rağmen tekmelemeye devam etti. Komşularımız ıslık çalıp yardıma koşunca, arabasına binip olay yerinden kaçtı. Ablam, onun yaklaşmakta olduğunu fark ettiğinde cep telefonuyla görüntü almaya çalıştı. Furkan Küçükaslan telefonu alıp cebine koyarak kaçtı” dedi.

Son olarak, Berivan M., “Ablam yoğun bakımda. Hayati tehlikesi devam ediyor” diye belirtti ve adalet sürecini kamuoyuna taşıyarak seslerini duyurmak istediklerini vurguladı.