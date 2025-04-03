Sibel Serbest Kimdir? İşte Detaylar

SIBEL SERBEST HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İşte Benim Stilim yarışmacısı Sibel Serbest kimdir sorusu, televizyon ve moda dünyasında büyük bir merak uyandırıyor. Daha önce Kısmetse Olur programıyla kendini gösteren Sibel Serbest, şuanda İşte Benim Stilim’deki performansıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peki, Sibel Serbest’in yaşı ve kökeni nedir? İşte bu konudaki detaylar…

DOĞUM YERİ VE EĞİTİMİ

Sibel Serbest, 29 yaşında ve Kova burcudur. Almanya’da dünyaya gelmiş, ancak 5 yaşından sonra yaşamını Türkiye’de sürdürüyor. Eğitim hayatını iç mimarlık alanında tamamlayan Serbest, kariyerine butik işletmeciliği yaparak devam ediyor.

Televizyon dünyasında Sibel Serbest’i ilk olarak Kısmetse Olur yarışmasında tanıdık. Bu programda, özgün stili ve sosyal ilişkileriyle dikkat çeken Serbest, şimdiyse İşte Benim Stilim programında moda anlayışını sergiliyor.