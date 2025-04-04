Sibel Taşçıoğlu, “Kızılcık Şerbeti” Dizisinden Ayrılıyor

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN PEMBE KARAKTERİ SİBEL TAŞÇIOĞLU DİZİDEN AYRILIYOR

Kızılcık Şerbeti dizisinde sevilen “Pembe” karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu’nun diziden ayrılacağı öğrenildi. Haber, hayranlar arasında üzüntüye yol açarken, sosyal medyada “Kızılcık Şerbeti Sibel Taşçıoğlu ayrılıyor mu?”, “Pembe karakteri neden gidiyor?” gibi sorular gündem oldu.

PEMBE KARAKTERİNİN HİKAYESİ SONA ERİYOR

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı dizide, Pembe karakterinin hikayesinin tamamlandığı ve bu nedenle Sibel Taşçıoğlu’nun projeden ayrılacağı belirtildi. Taşçıoğlu’nun performansı, karakterin bu kadar sevilmesinde büyük rol oynadı. Oyuncunun ayrılışının ardından dizide nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNE HAZIRLANIYOR

Aydın Bulut’un yönettiği Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezon finali, 30 Mayıs’ta 103. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin hayranları, sezon finalinde Pembe karakterinin nasıl vedalaşacağını merakla bekliyor.

SİBEL TAŞÇIOĞLU’NUN KARİYERİ

28 Temmuz 1976’da Bursa’da doğan Sibel Taşçıoğlu, tiyatro ve dizi dünyasının deneyimli isimlerinden biri. Kariyerine 1995’te Bursa Devlet Tiyatrosu’nda başlayan Taşçıoğlu, 1997’de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girerek eğitimini sürdürdü. 2000’lerden itibaren pek çok başarılı yapımda rol alarak izleyicilerin beğenisini kazandı.