Sibel Taşçıoğlu, “Kızılcık Şerbeti” Dizisinden Ayrılıyor. Pembe Karakterinin Hikayesi Bitiyor

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE PEMBE KARAKTERİNE VEDA

Kızılcık Şerbeti dizisinde “Pembe” karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu’nun diziden ayrılacağı öğrenildi. Bu haber, hayranlar arasında üzüntüye yol açtı ve sosyal medyada “Kızılcık Şerbeti Sibel Taşçıoğlu diziden ayrılacak mı”, “Pembe neden diziye veda ediyor” gibi soruların araştırılmasına neden oldu.

SENARYO GEREĞİ PEMBE’NİN HİKAYESİ SONA ERİYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı dizide, Pembe karakterinin hikayesinin sona ermesi nedeniyle Sibel Taşçıoğlu’nun projeden ayrılacağı belirtildi. Taşçıoğlu’nun performansı, Pembe karakterinin bu kadar sevilmesinde büyük rol oynadı. Oyuncunun ayrılışının ardından dizide nasıl bir değişim yaşanacağı merakla bekleniyor.

DİZİNİN SEZON FİNALİ YAKLAŞIYOR

Aydın Bulut’un yönettiği Kızılcık Şerbeti’nin sezon finali 30 Mayıs’ta yayınlanacak. Dizi, 103. bölümüyle 3. sezonunu tamamlayacak. Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılışı, sezon finali öncesinde gündeme geldi.

SİBEL TAŞÇIOĞLU’NUN KARİYERİ

28 Temmuz 1976’da Bursa’da doğan Sibel Taşçıoğlu, uzun yıllardır tiyatro ve televizyon dünyasında aktif olarak yer alıyor. Oyunculuk kariyerine 1995’te Bursa Devlet Tiyatrosu’nda başlayan Taşçıoğlu, 1997’de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 2000’li yıllardan itibaren pek çok başarılı dizi ve filmde rol alan oyuncu, Pembe karakteriyle de büyük beğeni topladı.