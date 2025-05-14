Sibel Taşçıoğlu, Kutlamaya Davet Edilmedi

DAHA ÖNCE DİZİDEN VEDASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe Ünal karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz ay yayımlanan 96. bölümde projeye veda etti. Ayrılığı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak Taşçıoğlu’nun dizinin 100. bölüm kutlamasına davet edilmemesi dikkat çekti. İstanbul’daki özel bir mekânda düzenlenen bu kutlama gecesine dizi oyuncuları, yapım ekibi ve kanal yöneticileri tam kadro katılırken, 96 bölüm boyunca dizide görev alan Taşçıoğlu’nun organizasyonda olmaması izleyicilerin gözünden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GELDİ

Taşçıoğlu’nun yokluğu, sosyal medyada “Pembe nerede?” şeklinde yorumlara yol açtı. Bunun yanı sıra, perde arkasında yaşandığı öne sürülen bazı gerilimler de yeniden gündeme geldi. İddialara göre, Taşçıoğlu’nun, senarist Melis Civelek’in kızı ve dizide rol alan Feyza Civelek ile bazı anlaşmazlıklar yaşadığı ve bu nedenle yapımdan erken ayrıldığı konuşuluyor. Bu durum sosyal medyada çok konuşuldu.

AÇIKLAMASINDA SİTEMİNİ BELİRTTİ

Deneyimli oyuncu, bu duruma ilişkin sessizliğini bozarak gazeteci Birsen Altuntaş’a yaptığı açıklamada sitemini açıkça dile getirdi: “Evet, kutlama yemeğine davet edilmedim. Gözlerin Pembe’yi aramasını anlıyorum ama benim için o defter kapandı.” Sibel Taşçıoğlu’nun bu açıklamaları, ayrılığın düşündüğünden daha gergin bir zeminde gerçekleştiği yorumlarına neden oldu. Diziden ayrılırken herhangi bir açıklama yapılmaması da, hayranları arasında kafa karışıklığı yaratmıştı.