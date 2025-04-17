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Sibel Taşçıoğlu Takipten Çıktı

KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN AYNILIK SONRASI GİZEMLİ GELİŞMELER

Reytingleri alt üst eden Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran yetenekli oyuncu Sibel Taşçıoğlu, senaryo gereği ölmesiyle diziye veda etti. Ayrılışından sonra Taşçıoğlu’nun, dizinin senaristi Zeynep Gür’ü Instagram’dan takibi bırakması hayranların dikkatini çekti. Bu hareket, hayranlar arasında farklı spekülasyonların ortaya çıkmasına yol açtı.

İDDİALAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK ŞÜPHESİ

Taşçıoğlu’nun bu eylemi, diziden ayrılmasının ardında bir anlaşmazlık bulunduğu yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi. Sessizliğini koruyan Taşçıoğlu’ndan henüz bir açıklama gelmezken, senarist Zeynep Gür bu konuda cevabını verdi. Gür, “Valla ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır, bizim amacımız da hikayenin bir otuz bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum, tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum” sözleriyle durumu değerlendirdi.

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