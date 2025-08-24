Sibel Ve Seda, Kadın Bakır Ustaları

BAKIR İŞLEMCİLİĞİNDE KADINLAR YENİ BİR DÖNEM AÇIYOR

Gaziantep’te geleneksel bakır işlemeciliği, asırlardır erkekler tarafından yapılan bir sanat. Ancak, bu algıyı kırarak kadınların da bu alanda başarılı olabileceğini kanıtlayan iki usta, Sibel Bakırcı ve Seda Çetin, son 10 yılda bu geleneği değiştirdi. Bakırcılar ve Sedefçiler Odası tarafından açılan bakır işlemeciliği kursuna katılarak aldıkları eğitimle ustalık belgesi sahibi olan Bakırcı ve Çetin, “Bakırcılık erkek işidir, kadınlar bu işi yapamaz” diyenlere inat, bakıra şekil vermeye devam ediyor.

KADIN USTALARIN GURURU

Bakırcı ve Çetin, bakır işleme ustalığı konusunda elde ettikleri başarılarla hem meslek sahibi oldular hem de aile ekonomilerine destek sağladılar. İki usta, günlük işlerinde omuz omuza vererek, bir ellerinde darbe kalemi, diğerinde çekiçle bakırı şekillendiriyorlar. Gösterdikleri azim ve gayretle çevrelerinde takdir toplayan ikili, kadınların her alanda başarılı olabileceğini kanıtlıyor.

ÖNYARGILARI AŞMAK İÇİN MÜCADELE

Bakırcı ve Çetin, bakır işlemeciliği kursuna katıldıkları sırada, toplumsal önyargılara rağmen cesaretle ilerlediler. Sibel Bakırcı, “Kadınsınız, yapamazsınız” gibi sözlerle karşılaştıklarını belirterek, “Bizler azim ve kararlılıkla bu işi başardık, bunu gösterdik” diyerek 10 yıllık tecrübelerini paylaştı. Kendi hikayesini de anlatan Bakırcı, öncesinde ev hanımlığı yaptığını ve bu mesleği özellikle sevdiğini vurguladı.

KADINLAR İÇİN BİR BAHÇE

Seda Çetin ise eğitim aldıktan sonra bu alanda kariyer yapmak için kendini geliştirerek, kadınların da bakır işleme konusunda yetenekli ve başarılı olabileceğini ortaya koydu. “Bu meslek sadece erkeklere mahsus değil, kadınlar da her şeyin üstesinden gelebiliyor” ifadesinde bulundu. Çetin, kendi kazancıyla bağımsız bir yaşam sürmenin mutluluğunu yaşadığını ve her kadının bu mesleği yapabileceğini söyledi.

KADINLARA DESTEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, kadın kursiyerlere bakır işlemeciliğini öğrettiklerini belirtti. Açık, “Bu meslek alanında kadınlar, ustalık kazanarak kendi eşlerine de bakırcılığı öğretmeye başladılar. Bakırcılık çeşitli alanlardan oluşuyor ve biz kadınların bu işte başarılı olmalarını sağlamak için eğitim veriyoruz” dedi. Kadın ustaların, erkek ustaları geride bıraktığını da sözlerine ekleyerek, bu alandaki toplumsal algıyı değiştirdiklerine dikkat çekti.