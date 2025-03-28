Sibel Yıldırım, İnci Taneleri’nde Parladı

SİYAH DUMAN ŞARKISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Samsunlu şarkıcı Sibel Yıldırım, “Siyah Duman” adlı ünlü eser ile “İnci Taneleri” dizisinde kendine dikkatleri çekiyor. Müzik kariyerine başladığı andan itibaren albümleri ve sesi ile kendine has bir hayran kitlesi oluşturan Yıldırım’ın başarısı göz önünde. “Siyah Duman” isimli şarkı, Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği sevilen dizide yer aldı. Sibel Yıldırım, bu şarkıyı dizinin 36. bölümünde dizinin 3 farklı sahnesinde seslendirdi. Şarkı, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

YENİ KLİP VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Ayrıca, Yıldırım, “Siyah Duman” için yeni bir klip çekti ve Youtube’da yüksek izleme oranları ile geniş kitlelere ulaştı. Ünlü isimler arasında Zerrin Özer de, sosyal medya paylaşımları ile başarılarından dolayı Samsunlu sanatçıyı tebrik etti. Sibel Yıldırım, konu hakkında sosyal medya hesabından “Heyecanımı ve mutluluğumu tarif edemiyorum. Türkiye’nin en çok izlenen dizisinde sesimizin ve şarkımızın olması, değerli ağabeyimiz Yılmaz Erdoğan ve tüm ekibine sonsuz sevgi ve teşekkürlerimle.” ifadelerini kullandı.

MÜZİK KARİYERİNE DEVAM EDİYOR

“Helal Sana” adlı albümü ile müzik kariyerine adım atan Sibel Yıldırım, 2013 yılında “Siyah Duman” ve 2016’da “Beşi Bir Yerde/Ayarsız” albümleri ile bu yolculuğunu sürdürdü. 2017 yılında hayatını kaybeden İbrahim Erkal ile seslendirdiği “İnsafsız” isimli şarkı da büyük takdir topladı. Samsunlu sanatçının müziği, popüler bir konumda yer almaya devam ediyor.