Siber Böcekler Arama Kurtarma Çalışmalarında Devrim Yapacak

YENİ TEKNOLOJİLERLE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Osaka Üniversitesi ve Diponegoro Üniversitesi’nden araştırmacılar, arama ve kurtarma çalışmalarında devrim niteliğinde bir projeye imza attı. Hamam böceklerini siber böceklere dönüştürerek savaş ve depremler gibi zor durumlarda insanların hayatını kurtarmayı hedefliyorlar.

HAMAM BÖCEKLERİ YENİ BİR SİSTEME DÖNÜŞÜYOR

Araştırmacılar, hamam böceklerinin anten ve vücutlarına elektrotlar yerleştirerek yeni bir sistem geliştirmeyi başardı. Bilim insanları gerçekleştirdikleri deneylerde, siber hamam böceklerinin kum, taş ve ahşap gibi farklı zeminlerde sorunsuz bir şekilde ilerleyebildiğini gözlemledi.

ENKAZ ALTINDAKİ CANLARI TESPİT ETME POTANSİYELİ

Zorlu arazide gösterdikleri başarılı performans sayesinde, siber hamam böceklerinin enkaz altında kalan insanları tespit etmek amacıyla kullanılabileceği düşünülüyor. Bu yenilikçi teknoloji, arama kurtarma çalışmalarında önemli bir ilerleme sağlayabilir.