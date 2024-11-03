“Siber Casusluk İddiaları İtalya’yı Sarsıyor!”

ÜLKEDeki SİBER CASUSLUK SKANDALI

Milano Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasıyla gündeme gelen siber casusluk çetesinin, birçok ünlü firma ve şahsa dair özel bilgileri, devletin veri tabanından ele geçirip kötü niyetle kullandığı ve bu bilgileri gizli servislere para karşılığında sattığı iddiaları hala gündemde.

ÇETENİN BAŞŞÜPHELİ HAKKINDA YENİ İDDİALAR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, “süper polis” olarak bilinen eski polis Carmine Gallo hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Suçlamaların baş şüphelisi olan ve ev hapsinde tutulan Gallo’nun, İsrail teknolojisine dayanan kriptolu bir telefon kullandığı belirtildi. Ayrıca, bazı makamların Gallo ile Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali’nin birlikte kurduğu “Equalize” adlı şirketi ziyarete gittiği, bu durumun bağlantılı kişilerin etkisini ve ilişki ağına ışık tuttuğu ifade ediliyor.

MOSSAD İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamındaki önceki haberlerde, Gallo ve Pazzali’nin elde ettikleri bilgileri “Equalize” aracılığıyla İsrail ve Vatikan gibi ülkelerin gizli servislerine yasadışı olarak sattıkları iddia edilmişti. İsrail gizli servisi Mossad ajanlarının “Equalize” ile bazı anlaşmalar yaparak bilgi alışverişi yaptığı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Corriere Della Sera gazetesi, soruşturma çerçevesinde, Mossad ajanı olduğu düşünülen iki İsraillinin “Equalize” firmasını ziyaret ettiğini bildirdi. Ayrıca, Vatikan’ın da Rus iş adamı hakkında bilgi almak amacıyla “Equalize” ile irtibata geçtiği iddiaları basında yer bulmuştu. Soruşturma kapsamında ifade veren eski polis memuru Marco Malerba, Gallo’ya bir dönem amiri olduğu için “hayır” diyemediğini ve bu nedenle kesintisiz olarak devletin veri tabanına erişim sağladığını açıklamıştı.

BAŞBAKAN MELONİ’DEN TEPKİ

Başbakan Giorgia Meloni, RAI kanalında katıldığı bir programda, siber casusluk skandalını “kabul edilemez” bulduğunu vurguladı. Meloni, “İtalya’da bir bilgi piyasası var. Bu tiksintiye son vermemiz lazım. Bu davalardan önce de siber güvenliğe dair bir kararname çıkarmıştık, şimdi teknik bir kurul yeni bir kararname üzerinde çalışıyor.” şeklinde konuştu. Savunma Bakanı Guido Crosetto ise bu skandal ile ilgili hızlı bir meclis araştırması yapılması çağrısında bulunarak, devlet sırlarının tehlikeye girebileceğine dair uyarıda bulundu.

SKANDALIN KAPSAMINI GÖSTERİYOR

Crosetto, skandalla ilgili ortaya çıkan bilgilerin yalnızca “buzdağının görünen kısmı” olduğunu belirtti. Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo, konuya ilişkin daha önce yaptığı bir açıklamada, gizli verilerin “devasa ve endişe verici bir pazar ortaya çıkardığını” ifade etmişti.