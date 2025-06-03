Siber Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleştirildi

JANDARMADAN SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Erzurum’da bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik olarak Erzurum merkezli İstanbul, Bartın, Karabük ve Antalya’da eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” dosyası çerçevesinde, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmalarını sürdürdü ve 13 şüpheli şahıs tespit etti. Bu 13 kişinin banka hesaplarında ve çeşitli kripto para borsalarında toplam 21 milyon 650 bin TL tutarında şüpheli para hareketleri belirlendi.

DETAYLI TAKİP VE OPERASYONLAR

Yapılan kapsamlı teknik ve fiziki takip faaliyetleri sonucunda, İstanbul, Bartın, Karabük ve Antalya’da bulunan 15 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Aramalarda, şüpheli şahısların adreslerinde çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.