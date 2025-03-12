Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 21 Kişi Yakalandı

GAZİANTEP’TE SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Gaziantep’te siber dolandırıcılık faaliyetleriyle 18 kişinin toplamda 1 milyon 226 bin TL kaybetmesine neden olan 21 şüpheli yakalandı. Adli işlemlerin ardından bu şüphelilerden 12’si tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle, bu yılın Şubat ayından itibaren siber dolandırıcılığı önlemek amacıyla çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

DOLANDIRILAN VATANDAŞLARIN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Yapılan operasyonlar sonucunda, internet üzerindeki çeşitli platformlarda araç satış ilanları yayımlamak, telefon satışı yapmak ve ev eşyaları satmak gibi yöntemlerle dolandırıcılık gerçekleştiren 21 şüpheli yakalandı. Bu şahıslar, icra dosyasının kapatılacağı vaadiyle 18 vatandaştan toplamda 1 milyon 226 bin 636 TL para aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve telefonlar ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN YASAL İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlemler tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildi. İçlerinden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerlerinin durumu ise devam eden süreçte belirlenecek.