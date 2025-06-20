Siber Güvenlik Dünyasında Büyük İhlal Yaşandı

SİBER GÜVENLİKTEKİ DEV VERİ İHLALİ

Siber güvenlik alanı, dün yaşanan büyük bir veri ihlali olayı ile sarsıldı. Apple, Facebook, Google ve çeşitli devlet hizmetleri de dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketlerinden toplamda 16 milyar şifre bilgisi ele geçirildi. Bu durum üzerine, USDT ihraççısı Tether’ın CEO’su Paolo Ardoino, şirketinin geliştirdiği PearPass projesini ön plana çıkardı. Siber güvenlik uzmanları, bu büyük sızıntıyı “toplu sömürü için bir plan” olarak nitelendiriyor. Siber suçlular, bu ele geçirilen verileri kullanarak kimlik avı gibi operasyonlar gerçekleştirebiliyor.

Bu gelişmeler üzerine Ardoino, X (eski adıyla Twitter) platformunda sert eleştirilerde bulundu. Ardoino, “Bulut bizi yine hayal kırıklığına uğrattı.” ifadesiyle rekor seviyedeki 16 milyar şifre sızıntısına dikkat çekti ve “bulut depolamayı bırakma vakti” geldiğini belirtti. Tether CEO’su, PearPass sistemini ise “tamamen yerel, açık kaynaklı” bir şifre yöneticisi olarak tanımladı. Bu yaklaşım, şifreler ve şifreleme anahtarları dahil tüm verilerin kullanıcının cihazında saklanması anlamına geliyor. Ardoino, “Sıfır bulut, sıfır server, sıfır sızıntı” şeklindeki sözleriyle PearPass’in yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Tether, daha önce Holepunch ve Synonym teknoloji ortaklarıyla birlikte eşten eşe kredi platformu olan Pear Credit’i başlatmıştı. PearPass’in bu P2P platform ile herhangi bir bağlantısı olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ayrıca, geçtiğimiz ay Ardoino, Tether’ın yapay zekâ projesi üzerinde çalıştıklarını da duyurmuştu. Bu açık kaynaklı yapay zeka çalışma zamanı, herhangi bir donanımda çalışmayı hedefliyor ve Tether’ın Cüzdan Geliştirme Kiti aracılığıyla kripto ödemelerle entegrasyon sağlamayı amaçlıyor.