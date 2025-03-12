Siber Güvenlik Kanunu TBMM’de Kabul Edildi

SİBER GÜVENLİK KANUNU YASALAŞTI

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasalaşan bu teklif ile Siber Güvenlik Kurulu’nun kurulmasına dair esaslar düzenleniyor ve kanunun kapsamına ilişkin genel çerçeve belirleniyor. Bu düzenleme, siber ortamda faaliyet gösteren, hizmet sunan ve kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşları kapsıyor.

SİBER GÜVENLİK MİLLİ GÜVENLİĞİN TEMELİ OLACAK

Yapılan düzenlemeye göre, siber güvenlik milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Kritik altyapı ve bilişim sistemlerinin korunması ile güvenli bir siber uzay oluşturulması temel hedef olarak belirleniyor. Siber güvenlik ile ilgili çalışmalar, kurumsallık, süreklilik ve sürdürülebilirlik temelli yürütülecek. Hizmet ve ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca siber güvenlik tedbirlerinin uygulanması esas alınacak. Öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilerek, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda kamu kurumları ve gerçek/tüzel kişiler sorumlu tutulacak. Ayrıca, siber güvenlik süreçlerinin yürütülmesinde hesap verebilirlik ön planda olacak.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ TANIMLANDI

Siber Güvenlik Başkanlığı’nın görevleri de tanımlanmış durumda. Başkanlık, ilgili mevzuatta belirlenen görevlerin yanı sıra kritik altyapılar ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığını artırmaya, siber saldırılara karşı korunmaya, gerçekleştirilen siber saldırıları tespit etmeye ve muhtemel saldırıları önleme ile etkilerini azaltma veya ortadan kaldırma yönünde faaliyet yürütecek.