Siber Güvenlik Yasası’na Eleştiriler Yükseliyor

SİBER GÜVENLİK KANUNU TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu, “basın ve fikir özgürlüğüne” yeni sınırlamalar getirdiği gerekçesiyle eleştiri konusu oldu. Genel Kurul’da yapılan kısmi değişikliklere rağmen, gazetecilik meslek örgütleri ve muhalefet, yasadaki belirsiz ifadelerin, özellikle basın ve düşünce özgürlüğüne dönük yeni bir tehdit oluşturduğunu savunuyor. CHP, yasanın birçok hükmünün anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapacak.

KANUNUN GEREKÇESİ VE TEMEL HEDEFİ

Kabul edilen yasa, “Türkiye’nin siber güvenliğini güçlendirmek, olası iç ve dış tehditleri belirleyip siber uzay gücüne yönelik iç ve dış tehditlerin tespiti, her türlü kurum ve kuruluşun siber saldırılara karşı korunması” gerekçesiyle hazırlandı. Milli Güvenlik Kurulu benzeri bir “Siber Güvenlik Kurulu” oluşturulmasını öngörüyor. Ayrıca, 8 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı’nın görev ve yetkileri belirleniyor. Başkanlığın, siber tehditlerle mücadele etme, siber tehdit istihbaratı elde etme, oluşturma ve paylaşmayı, zararlı yazılım inceleme faaliyetlerini yürütmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği kurulda çeşitli bakanlar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı’nın yer alması planlanıyor.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ

AKP tarafından hazırlanan yasanın gerekçesine göre, kamu kurumları ile kritik altyapı kuruluşlarının “siber mukavemet ve siber olgunluk seviyesinin artırılması” hedefleniyor. İktidar, bu yolla “siber güvenlik altyapısının yeni bir lige taşınacağını” savunuyor. Gazeteciler ve hak savunucuları ise tasarıdaki bazı ifadelerin muğlak ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı olduğunu savunuyor. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) teklifin “yasal güvenceden yoksun, keyfi uygulamalara yol açabilecek ve denetlenemeyen bir sistem” yaratacağı uyarısında bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, “muğlak ifadeler” kullanıldığına yönelik eleştirilere katılmadığını söyleyerek, kanun teklifinde detaylı bir döküm olduğunu ifade etti. Muhalefetin eleştirileri üzerine Genel Kurul’da bazı değişikliklere gidildi. Siber Güvenlik Kurulu’nun başkanına arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisini düzenleyen 8. madde tartışma konusu oldu. Muhalefet, bu madde ile Başkanlığa “yargı yetkisi” verildiğini savunuyordu. Genel Kurul’da verilen önergenin kabulüyle bu yetkiler yasa metninden çıkarıldı, ancak başkanlığın bu yetkiyi hakim kararı veya “gecikmesinde sakınca bulunan hallerde” cumhuriyet savcısının emri ile kullanabileceği hükmü korundu.

TARTIŞMALI CEZA HÜKÜMLERİ

Diğer tartışmalı maddelerden biri ise “veri sızıntısı”na ilişkin ceza hükümlerini düzenleyen 16. maddenin 5. fıkrası oldu. Önerge ile “veri sızıntısı” ifadesi, “siber veri sızıntısı” olarak değiştirildi. Muhalefet, bu maddede yer alan suç düzenlemesini, birçok gazetecinin gözaltına alınması ve tutuklanmalarına yol açan “Dezenformasyon Yasası”ndaki “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu ile benzerlik taşıdığını savunuyor. Konuyu değerlendiren TGS Ankara Şubesi Başkanı Sinan Tartanoğlu, ilgili maddenin veri sızıntılarına dair haberleri kapsayabileceğini ve bunun ifade özgürlüğü açısından risk teşkil ettiğini yorumladı. Tartanoğlu, “Maddedeki değişiklik yeterli değil, özü değişmiyor” dedi ve ekledi: “Doğrudan doğruya ‘içerik’ dendiği için basın ve ifade özgürlüğü açısından ayakları daha sağlam yere basan bir tehlike haline gelmiş oluyor.”

KEYFİ UYGULAMALARA AÇILAN KAPILAR

İFÖD da, açıklamasında “Özellikle yetki alanı tanımlanmamış denetim mercilerinin talimatlarına uymayan bireylerin cezalandırılmasını öngören maddeler, keyfi uygulamalara kapı aralamaktadır” dedi. Dernek ayrıca, “yasa kapsamında belirlenen cezaların ölçüsüzlüğü, hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil etmekte ve bireylerin temel haklarını ağır şekilde ihlal etme riski taşımaktadır” ifadelerini kullandı. Yasa ile getirilen diğer önemli düzenlemeler arasında siber güvenlik ihlallerinde yeni cezalar yer alıyor.