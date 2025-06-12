Siber Güvenlik Zirvesi’nde Önemli Açıklamalar

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİ KONUŞULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Sayan, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Bilgi Teknolojileri Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirilen ‘8’inci Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi’nde bir konuşma yaptı. Zirveye BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, TBD Genel Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat ve birçok davetli katıldı. Etkinlikte, ‘Kritik Altyapılarda Sessiz Savaş: Dijital Saldırılar, Fiziksel Etkiler, Yapay Zekanın Getirdiği Tehditler’ ve ‘Siber Savunmada Yerlileşme-Sorunlar ve Fırsatlar Girişimci, Yatırımcı ve Kamu Perspektifiyle Kritik Bir Yolculuk’ gibi oturumlar düzenlendi. Ayrıca, ‘Eğitim: Büyük Dil Modellerinin İmkan ve Kabiliyetleri ile Getirdiği Riskler’ ve ‘Eğitim: Mahremiyet Koruyucu Tekniklerin Yapay Zeka Eğitiminde Kullanımı’ gibi paneller de yer aldı.

SİBER GÜVENLİKTE ARTAN RİSKLER

Bakan Yardımcısı Sayan, siber güvenliğin artık bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu dile getirerek, “Bu yılın ilk 3 ayına baktığımızda, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) 7/24 görev yapıyor. Yeni Siber Güvenlik Başkanlığımızı kurduk ve geçiş süreci devam ediyor. USOM tarafından tespit edilen yaklaşık 37 bin siber saldırı mevcut. Günlük ortalama 11 milyon zararlı erişim engelleniyor. Bu veriler, siber güvenliğin ulusal güvenliğimizin, ekonomik istikrarımızın ve kamu refahının en temel direklerinden biri olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

SİBER GÜVENLİKTE GELECEK ADIMLARI ATMAK

Sayan, günümüzdeki tehditlerin arttığı bir ortamda, mevcut risklere karşı önlem almanın yeterli olmadığını belirtti. “Geleceğin siber güvenliğini şekillendirerek adımları birlikte atıyoruz. Siber güvenliği, ulusal güvenlik meselesi olarak ele alıyor, teknolojiden hukuka, eğitimden diplomasiye kadar çok katmanlı bir perspektifle çalışıyoruz. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejimizi hayata geçirdik. Bu tür etkinlikler, yaptığımız çalışmaların birer meyvesidir. Stratejimiz, siber dayanıklılığı artırmaktan proaktif siber savunmaya kadar geniş bir alanı kapsıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin siber güvenlik çözümlerinin, dışa bağımlılığı azaltma hedefinin en somut göstergesi olduğunu belirten Sayan, “Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi, bizim için bir ilham kaynağı oldu. Dijital kalelerimizi yerli ve milli üretim anahtarlarla koruyoruz. Her bir satır kodda bu ülkenin vizyonu ve geleceği var. Bu teknolojik sıçramanın temelinde yetişmiş insan gücümüz yer alıyor” dedi. Zirve, TBD Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri Töreni ile sona erecek.