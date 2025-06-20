Siber Güvenlikte Büyük Veri İhlali

VERİ TABANLARINDAKİ BÜYÜK İHLAL TESPİT EDİLDİ

Siber güvenlik alanında yayın yapan bir haber kaynağına göre, yılın başından itibaren gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde her biri on milyonlarca ve bazıları 3,5 milyardan fazla bilgi barındıran tam 30 büyük veri tabanı bilgi hırsızlığı yazılımları tarafından ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, bu 30 veri tabanında toplamda 16 milyardan fazla bilgi olduğu ortaya çıktı. Bu durum, tarihte yaşanan en büyük “veri ihlali vakası” olarak kaydedildi.

BÜYÜK MİKTARDA İSTİHBARAT ELDE EDİLDİ

“Silah olarak kullanılabilecek büyük miktarda istihbarat” olarak tanımlanan bu verilerin, Apple, Facebook, Google, GitHub, Telegram ve bazı devlet hizmetleri gibi çevrimiçi platformlardaki hesaplara giriş yapmak için kullanılabileceği ifade edildi. Ayrıca, dünya genelindeki kullanıcılara ait 184 milyon verinin mayıs ayında ele geçirildiği bilgisi hatırlatılarak, bu verilerin de belirlenen 30 veri tabanında yer aldığı vurgulandı.