SİBER İKİZ Projesi Başladı, Teşekkürler!

BAŞLANGIÇ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) tarafından alt yüklenici olarak yer aldığı Dijital İkiz Temelli Akıllı Saldırı Tespit ve Savunma Sistemi (SİBER İKİZ) Projesi’nin başlangıç toplantısı oldukça kalabalık bir katılımla ESOGÜ’de yapıldı.

PROJENİN HEDEFLERİ BELİRLENDİ

ETTOM’dan verilen bilgiye göre, “Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Yeni Nesil Yapay Zeka Yöntemleri Geliştirilmesi SAGA çağrısı kapsamında başlatılan SİBER İKİZ Projesi ile; çekişmeli saldırılara karşı dayanıklı, dijital ikiz ile güçlendirilmiş yapay zeka temelli bir anomali tespit modeli ve pekiştirmeli öğrenme temelli ağ savunması algoritmaları geliştirilmesi hedeflenmektedir.” Proje süresince gerçek askeri ağ sistem davranışlarının yüksek doğrulukla modellenmesi, veri akışındaki olası anomalilerin tespiti, yapay zeka tabanlı sistemlere yönelik çekişmeli saldırıların algılanması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla çok katmanlı çalışmalar yapılacak. Projeye katılan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne ve ana yüklenici BTS Group’a teşekkür eden ETTOM, “Ülkemize hayırlı olmasını dileriz” ifadesini kullandı.