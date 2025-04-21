Siber Saldırganlar Yeni Oltalama Yöntemleri Kullanmaya Başladı

SİBER SALDIRILARDA YENİ YÖNTEMLER

Kaspersky uzmanları, siber saldırganların bireysel ve kurumsal kullanıcıları hedef alarak yeni oltalama yöntemleri benimsediğini açıkladı. Bu yeni yöntemler, ölçeklenebilir vektör grafikleri (SVG) formatında ek içeren e-postalarla gerçekleştiriliyor. Şirketten gelen bilgilere göre, genişletilebilir işaretleme dili (XML) kullanan SVG formatı, “JPEG” veya “PNG” gibi geleneksel görsel formatlarının yanı sıra “JavaScript” ve “HTML” desteği de sunuyor. Tasarımcıların grafik olmayan içeriklerle daha rahat çalışmasına olanak tanıyan bu format, siber saldırganların da ilgisini çekiyor.

KULLANICILARI OLTALAMA SAYFALARINA YÖNLENDİRME

Saldırganlar, SVG formatının avantajlarını kötüye kullanarak kullanıcıları oltalama sayfalarına yönlendiren betikler ekliyor. Kullanıcılar, bu dosyaları basit bir görsel olarak algılayarak açıyor. Açılan ekli SVG dosyası, grafik tanımı içermeyen bir HTML sayfası gibi görünüyor. İnternet tarayıcısında açıldığında, kullanıcıya ses dosyasına yönlendirildiği izlenimi veren bir sayfa sunuluyor. Ancak bu bağlantıya tıklayan kullanıcı, “Google Voice” ses kaydını taklit eden bir oltalama sayfasına yönlendiriliyor ve aslında sabit bir görsel ile karşılaşıyor. “Sesi Oynat” butonuna tıklanmasıyla birlikte kullanıcı, kurumsal e-posta giriş ekranını taklit eden başka bir sayfaya aktarılıyor ve bu noktada saldırganlar, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini ele geçirebiliyor.

E-İMZA HİZMETİ KILIĞINA GİRME

Başka bir yöntem olarak, saldırganlar e-imza hizmetinden gelmiş gibi görünen bildirim göndererek SVG formatındaki eki, incelenmesi ve imzalanması gereken bir belge olarak sunuyor. Burada, SVG dosyası HTML sayfası gibi davranmak yerine JavaScript kodu sayesinde açıldığında tarayıcıda sahte bir oturum açma sayfası başlatıyor. Kullanıcı, bu işlem sonucunda Microsoft giriş ekranını taklit eden bir oltalama sitesine yönlendiriliyor.

Kaspersky istatistiklerine göre, mart ayında şubat ayına kıyasla SVG dosyaları aracılığıyla gerçekleştirilen oltalama saldırılarında neredeyse 6 kat artış gerçekleşti. Yılbaşından bu yana, dünya genelinde 4 binden fazla bu tür e-posta tespit edildi. Kaspersky uzmanları, kimlik avı veya kötü amaçlı mesajlar nedeniyle mağdur olmamak için yalnızca güvenilir göndericilerden gelen e-postaların açılmasını ve bağlantılara tıklanmasını öneriyor. Göndericinin yasal olmasına rağmen mesaj içeriği garip görünüyorsa, alternatif bir iletişim aracı kullanılarak doğrulama yapılması tavsiye ediliyor. Kimlik avı sayfası şüphesi varsa, internet sitesindeki URL yazımının doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

YENİ TAKTİKLER VE GEOĞUNU İZLEME

Kaspersky Antispam Uzmanı Roman Dedenok, dolandırıcıların tespit mekanizmalarını aşmak için sürekli yeni taktikler geliştirdiğini belirtti. SVG eki içeren saldırılarda belirgin bir artış yaşandığını ifade eden Dedenok, “Şu anda bu saldırılar görece basit düzeyde. SVG dosyaları, ya doğrudan oltalama bağlantısı içeren bir sayfa ya da sahte bir siteye yönlendirme yapan bir betik barındırıyor. Ancak SVG’nin zararlı içerik taşıyıcısı olarak kullanılması, gelecekte çok daha gelişmiş ve hedefli saldırı senaryolarında da karşımıza çıkabilir.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.